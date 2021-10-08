Павловский парк закрыли для посетителей 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, Павловский парк в Петербурге был закрыт для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. В официальном Telegram-канале музея-заповедника сообщили, что причиной стало усиление ветра.

В городе сегодня облачно, местами ожидается мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный и северный, умеренный, но с порывами. В 10:40 температура воздуха составляла +4 градуса, днем ожидается повышение до +6…+8 градусов. Атмосферное давление будет постепенно расти.

ГУ МЧС РФ по Петербургу также предупредило жителей о непогоде. В случае чрезвычайной ситуации граждан просят обращаться в службу спасения по номеру 01, а с мобильных телефонов — по номерам 112 или 101.

В четверг, 23 апреля, парки Петергофа закрывали для посещения из-за непогоды.

