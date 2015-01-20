  1. Главная
Станцию "Площадь Ленина" закрыли из-за внеплановой остановки эскалатора
Сегодня, 12:14
93
В настоящее время "Площадь Ленина" работает только на выход.

Вестибюль №2 станции "Площадь Ленина" закрыли на вход в Петербурге. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Станция недоступна для пассажиров 9 сентября с 12:09 в связи с внеплановой остановкой эскалатора. В настоящее время "Площадь Ленина" работает только на выход. 

Ранее мы рассказывали о том, что на "Фрунзенской" завершили подготовительные работы к масштабной реконструкции. По плану весной 2027 года вестибюль снова откроют для пассажиров. 

Фото: Piter.TV 

UPD: станция работает в обычном режиме с 12:25. 

Теги: остановка эскалатора, площадь ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

