Станцию "Площадь Ленина" закрыли из-за внеплановой остановки эскалатора

В настоящее время "Площадь Ленина" работает только на выход.

Вестибюль №2 станции "Площадь Ленина" закрыли на вход в Петербурге. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

Станция недоступна для пассажиров 9 сентября с 12:09 в связи с внеплановой остановкой эскалатора. В настоящее время "Площадь Ленина" работает только на выход.

Ранее мы рассказывали о том, что на "Фрунзенской" завершили подготовительные работы к масштабной реконструкции. По плану весной 2027 года вестибюль снова откроют для пассажиров.

Фото: Piter.TV

UPD: станция работает в обычном режиме с 12:25.