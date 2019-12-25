  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за остановки эскалатора станцию "Ломоносовская" закрывали на вход
Сегодня, 12:51
56
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из-за остановки эскалатора станцию "Ломоносовская" закрывали на вход

0 0

Станция работает в обычном режиме с 12:52.

Станцию метро "Ломоносовская" в Петербурге днем 9 октября закрывали на вход по техническим причинам. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Отмечается, что на "Ломоносовской" произошла внеплановая остановка эскалатора. 

Просим пользоваться станциями "Елизаровская", "Улица Дыбенко" и наземным транспортом. Приносим извинения за доставленные неудобства. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Станция работает в обычном режиме с 12:52, уточнили в пресс-службе подземки. 

Ранее мы сообщили о том, что на станции с 6 октября проводят капремонт эскалаторов, вход ограничивают по рабочим дням с 07:50 до 08:50. Продлятся работы до 15 декабря. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Теги: ломоносовская, остановка эскалатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии