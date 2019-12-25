На "Озерках" произошла внеплановая остановка эскалатора

Станцию временно закрывали на вход.

На станции метро "Озерки" днем 24 июля произошла внеплановая остановка эскалатора. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

Станцию закрывали на вход в 13:51, пассажиров просили пользоваться соседними "Удельной" и "Проспектом Просвещения". С 13:59 "Озерки" работают в штатном режиме.

В 13:59 станция "Озерки" работает в обычном режиме. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге определили победителя конкурса на эскизный проект облика станции метро "Лиговский проспект – 2".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)