На "Озерках" произошла внеплановая остановка эскалатора

На станции метро "Озерки" днем 24 июля произошла внеплановая остановка эскалатора. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".
Станцию закрывали на вход в 13:51, пассажиров просили пользоваться соседними "Удельной" и "Проспектом Просвещения". С 13:59 "Озерки" работают в штатном режиме.
В 13:59 станция "Озерки" работает в обычном режиме.
Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге определили победителя конкурса на эскизный проект облика станции метро "Лиговский проспект – 2".
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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