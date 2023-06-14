В Петербурге определили победителя конкурса на эскизный проект облика станции метро "Лиговский проспект – 2"

Архитектурный облик фасада предусматривает сочетание материалов различной плотности: нижняя часть выполнена из гранита, верхняя — из керамогранита.

Победитель открытого архитектурного конкурса на разработку эскиза административного корпуса будущего вестибюля станции метрополитена "Лиговский проспект – 2" в Санкт-Петербурге определен. Первое место присвоено проекту, представленному архитектурным бюро "Студия 17", пишет "Петербургский дневник".

Руководитель студии Святослав Гайкович выразил мнение, что главная задача команды состояла в создании концепции, отражающей символику порта, объединяющего пространство России и сам Петербург. Архитектурная форма арки выбрана неслучайно, поскольку соответствует традициям города, начиная от известных сооружений вроде Арки Главного штаба и заканчивая театральными площадками, такими как театр-фестиваль "Балтийский дом". Появление нового "портала" должно внести важный вклад в городской ландшафт.

Архитектурный облик фасада предусматривает сочетание материалов различной плотности: нижняя часть выполнена из гранита, верхняя — из керамогранита. Главный архитектор Петербурга Павел Соколов подчеркнул значимость практики проведения открытых архитектурных конкурсов, позволяющих выявить лучшие идеи и интересные проекты для значимых территорий и объектов. Решение жюри определялось комплексом факторов, включая соблюдение нормативных актов и перспективы быстрого воплощения проекта в жизнь.

Перед участниками конкурса стояла двойная задача: создать гармоничное архитектурное решение, вписывающееся в панораму Лиговского проспекта, а также сформировать функциональную входную зону для терминала перспективного вокзала.

Проектирование станции запланировано на 2026 год, а строительство начнётся в 2027-2028 годах.

Ранее мы сообщили о том, что возле "Приморской" сносят ТК площадью 600 "квадратов".

Фото: КГА Петербурга