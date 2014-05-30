Возле "Приморской" сносят ТК площадью 600 "квадратов"

Участок предоставляли для временного торгового павильона.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ сносят торговый комплекс у станции метро "Приморская" площадью порядка 600 "квадратов".

По информации ведомства, ТК возвели в начале 2000-х годов. Участок предоставляли для временного торгового павильона. В 2010 году приняли постановление городского правительства №1830, которое определило, что площадь объекта не должна превышать 150 "квадратов". Арендатор подписал соответствующее соглашение, однако обязательства не выполнил.

После демонтажа ККИ инициирует претензионную и судебную работу по возмещению затрат.

ККИ продолжает системную работу по приведению городских территорий в соответствие с законодательством и интересами жителей Петербурга. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: Петербург вводит новые правила аренды уличных торговых объектов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга