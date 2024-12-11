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Из-за ОРВИ на карантин закрыли школу на улице Осипенко
Сегодня, 15:58
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Из-за ОРВИ на карантин закрыли школу на улице Осипенко

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Число заболевших в образовательном учреждении увеличилось до 25%.

Школу №349 в Красногвардейском районе Петербурга закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Об этом 10 февраля пишет 78.ru. 

По данным районной администрации, число заболевших в образовательном учреждении на улице Осипенко увеличилось до 25%. По предписанию регионального Роспотребнадзора школу закрыли до 12 февраля. 

Ранее мы рассказывали о том, что в начале февраля почти 60 школьных классов в Северной столице отправили на карантин. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: карантин, улица осипенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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