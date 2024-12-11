Из-за ОРВИ на карантин закрыли школу на улице Осипенко

Число заболевших в образовательном учреждении увеличилось до 25%.

Школу №349 в Красногвардейском районе Петербурга закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Об этом 10 февраля пишет 78.ru.

По данным районной администрации, число заболевших в образовательном учреждении на улице Осипенко увеличилось до 25%. По предписанию регионального Роспотребнадзора школу закрыли до 12 февраля.

Ранее мы рассказывали о том, что в начале февраля почти 60 школьных классов в Северной столице отправили на карантин.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)