В центре Петербурга пресечена незаконная торговая деятельность восьми точек

Комиссия провела проверку торговых зон в нескольких знаковых местах: арке Главного штаба, Дворцовой площади, Малой Конюшенной улице и набережной канала Грибоедова.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга продолжает борьбу с несанкционированной торговлей. Соответствующую информацию опубликовали представители районной администрации.

Комиссия провела проверку торговых зон в нескольких знаковых местах: арке Главного штаба, Дворцовой площади, Малой Конюшенной улице и набережной канала Грибоедова.

Во время проверок выявлены и закрыты восемь незаконно функционировавших торговых точек, их владельцам вынесены предупреждения и составлены протоколы об административных нарушениях.

Дополнительно сообщается, что работа межведомственной группы по контролю за соблюдением правил торговли осуществляется регулярно, ежедневно осуществляя обход территорий района.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт продолжается в Доме Кочетова.

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга