В ЗакСе не поддержали идею запретить мигрантам работать в транспортной сфере

По мнению депутатов, такой запрет сильно сказался бы на работе городских предприятий.

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры петербургского парламента рассмотрела ряд законопроектов и обращение частных перевозчиков. В частности, был рассмотрен и отклонен законопроект, который ограничивает права мигрантов на работу в транспортной сфере, – следует из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

На заседании был рассмотрен проект федерального закона, ограничивающий право мигрантов работать в отдельных отраслях, в том числе, транспортной. Члены комиссии его не поддержали, аргументируя свою позицию тем, что подобный запрет нарушит работу городских предприятий и организаций, где число сотрудников-мигрантов составляет значительный процент. Пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Как сообщили изданию РИА Новости, законопроект представляет из себя правки для статьи 14 Федерального Закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части введения ограничения на занятие определенными видами деятельности. Чтения законопроекта также будут проходить в Госдуме в ноябре текущего года.

Ранее мы сообщали о гибели 16-летнего мигранта во время работы на стройке.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга