В Мурино на стройке погиб 16-летний мигрант

Тело направили в морг.

В Мурино на стройке погиб рабочий. Он оказался несовершеннолетним, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 13 октября в полицию обратился прораб строительной компании, которая возводит здание на Оборонной улице. Он сообщил о гибели человека на стройке.

Было установлено, что погибшим является гражданин Таджикистана. Неделю назад ему только исполнилось 16 лет. Подросток прилетел в Россию в августе с "гостевой" целью, на миграционный учет так и не встал.

Ранее в Пулково был задержан подозреваемый в убийстве мигранта на Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv