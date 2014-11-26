Бельский прокомментировал отказ от законопроекта о запрете работы мигрантов в сфере транспорта

Спикер петербургского парламента считает, что прежде всяких запретов нужно создать условия работы для новых людей.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал отказ парламентской комиссии от законопроекта, запрещающего мигрантам работать в транспортной сфере. По мысли спикера, прежде нужно озаботиться созданием условий для потенциальных работников транспортных служб, – следует из сообщения из личного Telegram-канала Бельского.

На мой взгляд, сейчас первоочередная задача — не запрещать работать тем, кто хочет, а создать условия для тех, кто пока не готов. В противном случае нас ждет коллапс. Чтобы водителями устраивались россияне, нужно как минимум пересмотреть размер зарплат. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Также, согласно мнению спикера, к проблеме, которую поднимает отмененный законопроект, необходимо подходить более систематично. Бельский предлагает создать рабочую группу из депутатов и представителей городского правительства, в рамках которой будут решаться поставленные в этой области вопросы.

Тем временем появились данные социологического опроса, согласно которым примерно 80% петербуржцев считает, что в городе слишком много мигрантов.

Видео: Telegram / Спикер Бельский