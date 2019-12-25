Петербуржцы считают, что в городе слишком много мигрантов

Около 80% опрошенных заявили, что трудовых мигрантов в городе слишком много — этот показатель вырос на 18 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Санкт-Петербурга, чтобы узнать их отношение к трудовым мигрантам. Опрос также выяснил причины выбора мигрантов работодателями, их влияние на экономику и условия, при которых местные жители готовы занять рабочие места мигрантов. В исследовании, проведенном в сентябре 2024 года, участвовали почти 3 тысячи человек (результаты опроса имеются в распоряжении Piter.tv).

Мигрантов стало больше

Около 80% опрошенных заявили, что трудовых мигрантов в городе слишком много — этот показатель вырос на 18 п.п. по сравнению с прошлым годом. В основном такую позицию поддержали работники транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%). Лишь 11% респондентов считают, что количество мигрантов в городе адекватное, а 5% даже считают, что их можно было бы больше.

Основными причинами, по которым работодатели нанимают мигрантов, респонденты назвали готовность иностранных работников соглашаться на более низкую оплату труда и сложные условия, которые не подходят местным жителям. Более 60% участников опроса считают, что мигрантов нанимают, потому что они получают меньше и сложнее защищают свои права.

Польза или вред?

Только 15% опрошенных петербуржцев считают, что мигранты приносят пользу экономике региона, что на 9 п.п. ниже показателей прошлого года. Ещё 39% респондентов видят больше вреда от их присутствия, а 21% уверены, что мигранты наносят исключительно вред.

Жители регионов, таких как Самарская и Тюменская области, а также Урал, чаще заявляют о негативном влиянии мигрантов. Однако в Санкт-Петербурге и Москве отношение к трудовой миграции оказалось более терпимым — только 39% петербуржцев видят больше вреда, чем пользы.

Готовы ли местные жители заменить мигрантов?

Около 36% опрошенных заявили, что готовы занять рабочие места мигрантов, но только при соблюдении ряда условий: повышение заработной платы, улучшение условий труда и обеспечение социальной защиты.

Фото: Piter.tv