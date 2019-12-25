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Эксперты оценили законопроект о запрете использования неперерабатываемых материалов
Сегодня, 17:08
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты оценили законопроект о запрете использования неперерабатываемых материалов

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В том числе законопроект предполагает отказ от пластика.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство готовит законопроект о запрете использования неперерабатываемых материалов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что аналогичное решение в ЕС вступило в том силу уже в прошлом году.

По мнению экспертов, это принесло бы Россию пользу, так как правительство прикладывает большие усилия, чтобы увеличить долю переработки мусора. В идеале инициативу стоило бы подавать вместе с пакетом мер по поддержке российских производителей биоразлагаемой бытовой продукции. Такая продукция смогла бы заменить пластик, который попадет под запрет. Иначе это может привести к тому, что отечественный рынок захватят иностранные производители. 

Предполагается, что к 2030 году объем захоронений сократится в два раза.

Фото: pixabay.com

Теги: отходы, переработка мусора, пластик
Категории: Новости России, Лента новостей,

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