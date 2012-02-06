  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы обратились к депутатам по поводу законопроекта о содержании собак
Сегодня, 15:26
187
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы обратились к депутатам по поводу законопроекта о содержании собак

0 0

Идеи и замечания петербуржцев по поводу законопроекта будут приниматься до 1 сентября.

В Петербурге продолжаются общественные обсуждения законопроекта о содержании собак. Более 300 местных жителей направили обращения по этому вопросу Законодательному собранию города. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Идеи и замечания петербуржцев по поводу законопроекта будут приниматься до 1 сентября. Большая часть уже поступивших предложений касается следующих вопросов:

увеличение возраста собаки, до которого ее можно выгуливать без намордника и поводка, с трех до шести месяцев;

— уменьшение расстояния до школ, детских садов и других объектов, где можно выгуливать собак;

— полное разрешение домашним собакам посещать магазины, предприятия общественного питания и другие организации;

— отмена норм на установку специальных ограждений, которые предотвращают самовольный выход собаки за пределы забора.

Ранее мы сообщили о том, что выручка ОЭЗ "Санкт-Петербург" за 19 лет cоставила 425 млрд рублей.

Фото: Pxhere

Теги: закс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии