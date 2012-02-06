Петербуржцы обратились к депутатам по поводу законопроекта о содержании собак

В Петербурге продолжаются общественные обсуждения законопроекта о содержании собак. Более 300 местных жителей направили обращения по этому вопросу Законодательному собранию города. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.
Идеи и замечания петербуржцев по поводу законопроекта будут приниматься до 1 сентября. Большая часть уже поступивших предложений касается следующих вопросов:
увеличение возраста собаки, до которого ее можно выгуливать без намордника и поводка, с трех до шести месяцев;
— уменьшение расстояния до школ, детских садов и других объектов, где можно выгуливать собак;
— полное разрешение домашним собакам посещать магазины, предприятия общественного питания и другие организации;
— отмена норм на установку специальных ограждений, которые предотвращают самовольный выход собаки за пределы забора.
Ранее мы сообщили о том, что выручка ОЭЗ "Санкт-Петербург" за 19 лет cоставила 425 млрд рублей.
Фото: Pxhere
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