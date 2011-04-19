Выручка ОЭЗ "Санкт-Петербург" за 19 лет cоставила 425 млрд рублей

В настоящее время на территории зоны зарегистрировано более 70 резидентов.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" сегодня отмечает свое 19-летие. Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский подчеркнул, что зона демонстрирует высокие показатели развития из года в год.

В рейтинге эффективности Минэкономразвития ОЭЗ поднялась с четвертого места в 2022 году на второе в 2023 году. Кроме того, петербургская ОЭЗ входит в число лидеров по количеству созданных новых рабочих мест и объему уплаченных налогов.

В настоящее время на территории зоны зарегистрировано более 70 резидентов. Объем инвестиций за первый квартал 2024 года составил 4,8 млрд рублей.

Александр Бельский пожелал ОЭЗ успехов, расширения и дальнейшего роста привлекательности.

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Фото: spbsez.ru