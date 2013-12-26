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"Газпром" приобрел концертный зал в Петербурге
Сегодня, 13:42
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"Газпром" приобрел концертный зал в Петербурге

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Теперь здание называется "Лахта Холл".

Концертный зал на Приморском проспекте, 80, стр. 1, площадью 12,2 тыс. кв. м, сменил название. Теперь он называется "Лахта Холл". Это произошло после того, как собственник здания изменился. Новым владельцем стало ПАО "Газпром". Представитель площадки сообщил об этом "Ъ-СПб".

Эксперты предполагают, что сделка была проведена со значительным дисконтом из-за низкой популярности арены. Однако, при правильной концепции развития, объект может стать прибыльным общественно-деловым пространством. Информация о смене названия "МТС Live Холла" появилась на сайте концертной площадки. Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными. Адрес и название группы в социальной сети "ВКонтакте" были изменены на "Лахта Холл Санкт-Петербург" 16 июля.

Представитель площадк подтвердил, что смена названия связана с продажей объекта ПАО "Газпром". Первым собственником объекта было ООО "Концертно-спортивный комплекс "М-1 Арена"" Вадима Финкельштейна. Дата прекращения права собственности этого юридического лица – 3 октября 2019 года. Другие собственники в документе не упоминаются.

Фото:  l-arena.com

Теги: газпром, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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