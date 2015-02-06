Петербургские депутаты одобрили законопроект о разрешении колокольного звона в выходные дни

Помимо звучания колоколов, новый законопроект предполагает разрешить в указанные часы публичный призыв муэдзина и прочие ритуалы религиозной направленности.

Петербургские церковные учреждения будут избавлены от штрафов за утренний колокольный звон в выходные и праздники. Такое предложение депутаты Законодательного Собрания одобрили в первом чтении.

Соавтор инициативы Павел Крупник заметил, что звук церковных колоколов нельзя считать нарушением покоя граждан, поскольку это не строительные работы, шум ремонтных инструментов или громкая выгрузка мусора.

Действующий регламент позволял привлекать храмы к административной ответственности за подобное поведение в воскресные дни и праздничные периоды, если граждане подавали жалобы. Штраф составлял до 200 тыс. рублей. Между тем конкретных примеров наказания храмов авторы законопроекта привести не смогли, утверждая, что такие инциденты в реальности отсутствовали.

Помимо звучания колоколов, новый законопроект предполагает разрешить в указанные часы публичный призыв муэдзина и прочие ритуалы религиозной направленности. Однако у ряда парламентариев возник вопрос, не ущемляет ли инициатива права тех, кто не исповедует религии.

Проект вызвал полемику в зале заседаний: три депутата выступили против документа, один воздержался. Тем не менее большинством голосов (40) законодательная инициатива была принята в первом чтении.

Фото: Piter.TV