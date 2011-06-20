Доходы бюджета Петербурга вырастут на 77 млрд рублей

Принятые поправки к закону о бюджете позволят перенаправить дополнительный объем доходов на финансирование социальных приоритетов.

Законодательное собрание Петербурга на заседании 19 ноября утвердило в третьем чтении поправки к закону о бюджете города на 2025 год. В результате принятых изменений доходная часть городского бюджета возросла на 77 млрд рублей.

Принятые дополнения позволят перенаправить дополнительный объем доходов на финансирование социальных приоритетов: приобретение медикаментов для нуждающихся категорий населения, поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, содержание дворовых территорий и оплату труда работников бюджетных учреждений, прокомментировал ситуацию председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок.

В итоге после внесения указанных корректировок общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга увеличится до 1,4 трлн рублей, расходы достигнут отметки в 1,5 трлн рублей, а размер дефицита бюджета составит 101 млрд рублей.

