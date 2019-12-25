С начала года более 4,3 тыс. петербургских семей приватизировали жилье

Программа бесплатной приватизации продолжает оставаться доступной каждому жителю города, который ранее не участвовал в приватизации недвижимости.

В 2025 году жители Петербурга активно воспользовались возможностью приватизации жилья: за истекший период более 4,3 тыс. семей успешно приватизировали свои квартиры. Таким образом, граждане получили законное право на свободное распоряжение недвижимым имуществом, включая продажу, дарение, передачу по наследству или оформление завещания. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

Приватизация каждой отдельной квартиры символизирует укрепление прав собственности конкретной семьи, обретение ею дополнительной финансовой свободы и расширение возможностей для дальнейшего жизненного устройства. Смольный будет продолжать совершенствовать процесс приватизации, делая его проще и доступнее, а также помогать жителям получать полную информацию о своих законных правах, подчеркнул председатель Жилищного комитета Денис Удод.

Программа бесплатной приватизации продолжает оставаться доступной каждому жителю города, который ранее не участвовал в приватизации недвижимости.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в Петербурге введены 18 объектов социальной инфраструктуры.

Фото: Piter.TV