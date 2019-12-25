Закон о бесплатном профобразовании для проваливших ОГЭ прошел первое чтение в петербургском ЗакСе

В среду, 8 апреля, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект, направленный на поддержку школьников, не сдавших Основной государственный экзамен (ОГЭ). Инициатива позволит таким ученикам уже в текущем году бесплатно получить рабочую профессию.

Как отметил соавтор законопроекта, депутат Денис Четырбок, в прошлом году в подобной ситуации оказалось около 500 выпускников города. Причины неуспешной сдачи экзамена могут быть самыми разными.

Согласно планам, школьникам, не прошедшим аттестацию, будет предложен выбор из 14 востребованных профессий. В перечень войдут такие специальности, как пекарь, повар, слесарь и другие.

Председатель ЗакСа Александр Бельский подчеркнул, что этот список будет формироваться с учетом реальных потребностей города и окажется уже, чем для выпускников, сдавших ОГЭ успешно. Однако, по его словам, получение профессии — это гораздо более перспективный путь, чем риск остаться без дальнейшего образования и работы.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга

