Петербургский парламент предложил ужесточить штрафы за незаконную перепланировку

Согласно предложению, размер штрафов будет зависеть от кадастровой стоимости объекта.

В понедельник, 6 апреля, в Петербурге прошло заседание комиссии по городскому хозяйству, на котором депутаты обсудили инициативу об ужесточении наказаний за незаконную перепланировку помещений. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания города.

Согласно предложению, размер штрафов будет зависеть от кадастровой стоимости объекта.

Для физических лиц они могут составить от 0,5% до 1% от стоимости, для должностных лиц — от 1% до 1,5%, а для юридических лиц — от 1,5% до 2%, но не менее 100 тысяч рублей. Данный проект направлен на дальнейшее рассмотрение в парламент.

Фото: Freepik (pvproductions)