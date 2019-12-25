Законопроект о "наливайках" приняли во втором чтении в ЗакСе Петербурга

Новые правила о "20 квадратах" вступят в силу с 1 января 2021-го года.

Законопроект, связанный с запретом продажи алкоголя в "наливайках", прошел второе чтение в Законодательном собрании Петербурга. Заседание депутатов проходит сегодня, 2 декабря.

Напомним, для продажи алкоголя площадь зала обслуживания заведения должна быть не менее 20 кв. метров. Если дом был построен в 1957-1970-х годах ("Хрущевка") и в 1970-1980-е года ("дома-корабли"), то минимальным требованием является 50 кв. метров.

Депутаты уточнили определение "зала обслуживания". В него не входит кухня, место раздачи и подогрева готовой продукции, сцена, площади проходов в зал обслуживания посетителей, вестибюль, коридоры, гардероб, детская игровая зона, подсобные и иные помещения (части помещения), не предназначенные непосредственно для приема пищи.

Ранее депутаты обсудили с петербуржцами закрытие кальянных и выступления уличных музыкантов.

Фото: Piter.TV