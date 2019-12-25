Закон о создании пляжей обсудили в Петербурге

Для этого сформирована специальная рабочая группа, так как в настоящее время деятельность пляжей в городе практически не регулируется.

В Петербурге планируют разработать закон, регулирующий создание пляжей. Об этом заявили в пресс-службе Законодательного собрания города.

Для этого сформирована специальная рабочая группа, так как в настоящее время деятельность пляжей в городе практически не регулируется. В 2017 году было организовано 24 пляжа, но юридически оформлены только 10 из них. В городе насчитывается сотни водоемов, где жители купаются, однако пляжи зачастую остаются неподготовленными.

По мнению депутатов, необходим законодательный акт, который будет определять порядок создания новых пляжей и их благоустройства. Рабочая группа представила ряд предложений, которые станут основой для разработки проекта нового закона.

Ранее мы сообщили о том, что мораторий по КРТ могут продлить в Петербурге.

Фото: Piter.TV