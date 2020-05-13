Мораторий по КРТ могут продлить в Петербурге

За время моратория петербургские депутаты неоднократно обращались в Госдуму с просьбой изменить федеральную норму о КРТ, чтобы удовлетворить требования жителей.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский объявил, что парламент обратится к губернатору с предложением продлить мораторий на действие некоторых положений закона о комплексном развитии территорий, если Госдума не учтет пожелания петербургских депутатов в части улучшения законодательства в этой сфере.

Бельский подчеркнул, что мораторий будет продлен, поскольку он основан на предпосылке, что возможность продления моратория останется до принятия изменений в законодательстве.

Напомним, закон о КРТ был принят депутатами парламента летом 2022 года. Согласно этому закону, панельные "хрущевки" в Петербурге могли быть снесены независимо от их состояния для строительства нового жилья. Закон вызвал критику со стороны владельцев квартир в таких домах. Позже губернатор приостановил действие некоторых положений этого закона. За время моратория петербургские депутаты неоднократно обращались в Госдуму с просьбой изменить федеральную норму о КРТ, чтобы удовлетворить требования жителей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге введут квоты для приема на работу инвалидов.

Фото: Piter.TV