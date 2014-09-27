В Петербурге введут квоты для приема на работу инвалидов

Для организаций, в которых работает более 100 сотрудников, квота составит 2,5%.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о квотировании рабочих мест для инвалидов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ЗакСа.

Комитет по законодательству и бюджетно-финансовый комитет предложили ввести квоту для работников с ограниченными возможностями в размере 2% для предприятий с численностью сотрудников от 35 до 100 человек.

Для организаций, в которых работает более 100 сотрудников, квота составит 2,5%.Согласно законопроекту, филиалы иногородних предприятий, работающие на территории Северной столицы, также должны выполнять эти условия.

Ранее депутат Рябоконь предложил ввести наказание за сбыт некачественных продуктов.

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