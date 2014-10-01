Депутат Рябоконь предложил ввести наказание за сбыт некачественных продуктов

В соответствии с предложенным законопроектом, производители фальсификата будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь выдвинул инициативу дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за производство и продажу фальсифицированных продуктов и детских непродовольственных товаров. Об этом сообщает "Парламентская газета" от 16 сентября.

В соответствии с предложенным законопроектом, производители фальсификата будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Продавцам таких товаров грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Под фальсификатом депутат понимает продукты и товары, характеристики которых не соответствуют установленным требованиям или информация о которых искажена.