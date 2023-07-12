Правила трудоустройства для таксистов предложено ужесточить в Петербурге

Чтобы улучшить ситуацию, депутат Крупник предлагает ужесточить требования к претендентам на должность водителя такси, включая обязательное знание города и владение русским языком.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил обновить правила трудоустройства таксистов в больших городах России. Соответствующее обращение уже направлено министру транспорта Роману Старовойту, сообщает RT.

Крупник отмечает, что такси играет важную роль в транспортной системе, однако существует ряд проблем. Таксисты часто не знают местность без использования навигатора, имеют слабые навыки общения на русском языке и иногда нарушают законы.

Чтобы улучшить ситуацию, Крупник предлагает ужесточить требования к претендентам на должность водителя такси, включая обязательное знание города и владение русским языком. В Москве и Петербурге, по его мнению, следует ввести более строгие проверки знаний и контроль за соблюдением правил.