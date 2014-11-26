Южно-Приморский парк могут признать особо охраняемой природной территорией

Особое внимание должно быть уделено тем частям парка, где сохранилась естественная экосистема.

В Мариинском дворце состоялось заседание Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Петербурга. Одним из главных пунктов повестки стало обсуждение проекта закона "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается комплексное экологическое обследование". Инициатором рассмотрения данного вопроса стал депутат Андрей Алескеров.

Основной темой обсуждения был статус Южно-Приморского парка как потенциальной особо охраняемой природной территории. Михаил Амосов подчеркнул важность сохранения редких видов животных, птиц и растений, таких как ушастая сова и камышница, которые обитают на данной территории. Он отметил, что включение парка в список особо охраняемых природных территорий не исключает его статуса как зоны зеленых насаждений общего пользования.

Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман выразил поддержку предложению, отметив, что особое внимание должно быть уделено тем частям парка, где сохранилась естественная экосистема.

В итоге члены комиссии решили рекомендовать депутатам Законодательного собрания принять данный законопроект за основу.