Царский вокзал в Пушкине планируют отреставрировать в течение года

Здание не использовалось с 30-х годов прошлого века.

Реставрацию Царского вокзала в Пушкине, который является объектом культурного наследия федерального значения, намерены завершить в течение года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на депутата Государственной Думы РФ Леонида Слуцкого.

Сейчас восстанавливаем Царскосельский вокзал. <…> Я думаю, в течение года мы этот объект полностью восстановим, и это будет, конечно, центр притяжения в культурном плане – таких несколько в Царском Селе, в Пушкине. Это будет одной из опорных точек дальнейшего возрождения Федоровского городка и Фермского парка. Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы РФ

Здание не использовалось с 30-х годов прошлого века. Императорский вокзал в Царском Селе восстановят в первозданном виде. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского и федерального бюджетов, на деньги жертвователей.

Царский вокзал построен в "неорусском" стиле.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация исторического дома на Невском проспекте подходит к концу.

Фото: pushkin.spb.ru