Реставрация исторического дома на Невском проспекте подходит к концу

Здесь в разные годы жили художник Константин Маковский и писатель Алексей Толстой.

Работы на лицевом фасаде дома на Невском проспекте, 147, близки к завершению. Специалисты снимают со здания строительные леса и вносят последние штрихи, рассказали в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга.

Дом, построенный в 1905 году в стиле модерн, является объектом культурного наследия. В отделке сочетаются разные виды декоративных материалов, в том числе, лепные элементы, маскароны, плитка-кабанчик и др. Здесь в разные годы жили художник Константин Маковский и писатель Алексей Толстой.

Завершить ремонт дворовых фасадов подрядчик планирует в сентябре.

Ранее завершилась реставрация фасада школы имени академика Капицы.

Фото: Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга