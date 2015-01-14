Завершилась реставрация фасада школы имени академика Капицы

2 сентября школа вновь откроется для детей.

В Кронштадте завершилась реставрация фасада ГБОУ СОШ № 425 им. академика П. Л. Капицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Зданию, в котором находится образовательное учреждение, 2 октября исполнится 147 лет. Добавим, что это одно из самых старых учебных заведений города. 2 сентября школа вновь откроется для детей.

В 70-х годах 19 века было создано Кронштадтское Реальное Училище. Здесь изучали точные науки. Обучение длилось шесть лет. Училище работало до 1918 года. Позже здесь открылась третья трудовая школа. В январе 1941 года здесь открылась школа № 425. В 1986 году учреждению было присвоено имя Петра Капицы, который здесь когда-то учился.

Ранее мы писали, что в ЖК "Цветной город" заработает школа на 825 мест.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга