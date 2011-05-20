В ЖК "Цветной город" заработает школа на 825 мест

Административно учреждение войдет в состав средней школы №531 Красногвардейского района.

В жилом комплексе "Цветной город" в День знаний откроется новая школа на 825 мест. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Учреждение находится на Чарушинской улице. Административно оно войдет в состав средней школы №531 Красногвардейского района.

Сегодня губернатор Петербурга провел выездное совещание в новом здании, которое полностью готово к приему школьников. Уже сформировано 27 классов – с первого по десятый.

В школе – два бассейна, три спортивных зала, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, большой актовый зал на 495 мест, медиатека, компьютерные классы и мастерские. В кабинет физики поставлено лабораторное оборудование.

В перспективе у школы появится площадка для занятий начальной военной подготовкой. Планируется создание кадетского класса. В вестибюле школы установлен мультимедийный экран, посвященный героям СВО. Пресс-служба Смольного

Также в этом году в ЖК "Цветной город" будут открыты два детских сада, а в следующем – еще одна школа и два садика.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге намерены построить трамвайную линию до ЖК "Цветной город".

Фото: пресс-служба Смольного