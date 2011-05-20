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В ЖК "Цветной город" заработает школа на 825 мест
Сегодня, 19:45
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В ЖК "Цветной город" заработает школа на 825 мест

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Административно учреждение войдет в состав средней школы №531 Красногвардейского района.

В жилом комплексе "Цветной город" в День знаний откроется новая школа на 825 мест. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Учреждение находится на Чарушинской улице. Административно оно войдет в состав средней школы №531 Красногвардейского района.

Сегодня губернатор Петербурга провел выездное совещание в новом здании, которое полностью готово к приему школьников. Уже сформировано 27 классов – с первого по десятый.

В школе – два бассейна, три спортивных зала, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, большой актовый зал на 495 мест, медиатека, компьютерные классы и мастерские. В кабинет физики поставлено лабораторное оборудование.

В перспективе у школы появится площадка для занятий начальной военной подготовкой. Планируется создание кадетского класса. В вестибюле школы установлен мультимедийный экран, посвященный героям СВО.

Пресс-служба Смольного

Также в этом году в ЖК "Цветной город" будут открыты два детских сада, а в следующем – еще одна школа и два садика.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге намерены построить трамвайную линию до ЖК "Цветной город". 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: жк цветной город, новая школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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