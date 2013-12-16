Сейчас от Северного проспекта до Чарушинской улицы нет даже автомобильной дороги, но в будущем планируется продлить Васнецовский проспект, который соединит эти две улицы.

В Петербурге планируется строительство трамвайной линии до жилого комплекса "Цветной город" в Красногвардейском районе. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили представители ГУП "Горэлектротранс" .

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы запланированы на участке Северного проспекта, от улицы Руставели до Васнецовского проспекта, на Васнецовском проспекте, затем от Северного проспекта до Чарушинской улицы и в границах Муринской дороги на период до 2030 года.

Сейчас от Северного проспекта до Чарушинской улицы нет даже автомобильной дороги, но в будущем планируется продлить Васнецовский проспект, который соединит эти две улицы. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга уточнили, что начало строительства запланировано на 2025-2026 годы.

Строительство трамвайной линии на участке Северного проспекта от улицы Руставели до Васнецовского проспекта, Васнецовском проспекте от Северного проспекта до Чарушинской улицы запланировано в период 2026-2028 годов.

Работы будут проведены в рамках Государственной программы города "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга".

Модели трамваев, которые будут курсировать по новой линии, будут определены с учетом транспортного спроса. Все трамваи, закупаемые для нужд предприятия, оснащены системами искусственного интеллекта.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV