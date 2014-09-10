Комиссия петербургского парламента поддержала законопроект о пропаганде чайлдфри

За пропаганду чайлдфри предлагается штрафовать на сумму до 5 млн рублей.

Комиссия Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга по вопросам правопорядка и законности поддержала федеральный законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом рассказали в пресс-службе городского парламента 7 октября.

За пропаганду чайлдфри предлагается штрафовать на сумму до 5 млн рублей. Речь идет не о личном выборе граждан, а о массовом распространении соответствующих идей.

По словам председателя комиссии петербургского ЗакСа Константина Чебыкина, молодежь РФ "не должна поддаваться этому негативному воздействию".

Важно, чтобы административная статья работала, реально пресекалась такая пропаганда. Дальше надо смотреть практику и думать об уголовном наказании. Вера Сергеева, член комиссии ЗакСа Петербурга

Ранее на Piter.TV: поправки ЗакСа к федеральному закону о КРТ отправлены в Госдуму.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга