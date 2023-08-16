Поправки ЗакСа к федеральному закону о КРТ отправлены в Госдуму

Как отметил председатель ЗакСа Александр Бельский, в новом тексте документа учтены моменты, которые могли бы войти в конфликт с действующими законами.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли корректировки в федеральный законопроект о комплексном развитии территорий и проголосовали за его повторное направление в Государственную Думу.

Как отметил председатель ЗакСа Александр Бельский, в новом тексте документа учтены моменты, которые могли бы войти в конфликт с действующими законами. Депутат ЗакСа Денис Четырбок подчеркнул, что принципиальные аспекты законопроекта остались без изменений. В частности, сохранены полномочия региона ограничивать географию расселения жителей сносимых домов. Кроме того, права нанимателей жилья, участвующих в программе, приравнены к правам собственников, а сроки проведения собраний об участии в программе увеличены с 60 до 90 дней. В случае, если треть жильцов дома против участия в программе или собрание не состоялось, дом не будет включен в программу.

На данный момент региональный закон о комплексном развитии территорий в Петербурге приостановлен до 1 января 2025 года. Согласно его положениям, в программу реновации входят панельные хрущевки, возведенные до 1970 года. При переселении собственникам гарантируется выплата компенсации по рыночной стоимости либо предоставление равноценного жилья, но без учета размеров, в любом районе города.

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Фото: Piter.TV