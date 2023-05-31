Эксперты прокомментировали закон о легализации майнинга в РФ

Законопроект, подписанный президентом, во многом является ответом на западные санкции.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о майнинге. Как отменили эксперты Telegram-канала "Мейстер", Запад пытается ограничить и нивелировать это наше преимущество: вводит потолок цены на нефть, подрывает газопроводы, заставляет свой бизнес и граждан экономить на тепле и свете и придумывает новые санкции.

Законопроект, подписанный президентом, во многом является ответом на западные санкции, считают авторы поста. Промышленный майнинг создаст добавленную стоимость к энергетическому потенциалу России. Он даст импульс развития тем регионам, где существует избыток электроэнергии.

Новые рабочие места и налоговые поступления появятся и там, где на данный момент избытка энергии нет, но можно оперативно создать генерацию. Например, за счет использования газа, который в данных условиях все труднее экспортировать. Майнинг позволит конвертировать недорогую по мировым ценам электроэнергию в дорогую по мировым ценам криптовалюту, против которой санкции еще не придумали. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Россия и КНР готовят бартерные сделки для обхода западных санкций.

Фото: Pxhere