Россия и КНР готовят бартерные сделки для обхода западных санкций: мнение экспертов

Несколько сделок в секторе АПК запланировано уже на эту осень.

РФ и КНР готовят бартерные сделки для обхода западных санкций. В частности, обсуждается экспорт металлов из России в обмен на оборудование из Китая. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", ссылаясь на Reuters, несколько сделок в секторе АПК запланировано уже на эту осень.

Авторы поста считают, что, несмотря на архаичность меновой торговли, эта схема не так проста - нужно подобрать эквиваленты для обмена и обеспечить их сбыт. Но эта система вполне рабочая, примером чего может компания Huawei, которая попала под санкции США, что затруднило продажи ее продукции. В частности, в Аргентину, которая хотела получить оборудование 5G, но не могла провести расчеты. Помог бартер, сделавший Huawei крупнейшим импортером говядины в КНР.

Все эти схемы, разумеется, не очень удобны и отомрут, когда БРИКС запустит анонсированный аналог SWIFT, который позволит торговать беспрепятственно. Но если они могут быть полезны в переходный период для осуществления интересной сторонам торговли, то было бы странно ими не воспользоваться. Telegram-канал "Мейстер"

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