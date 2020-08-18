Эксперты прокомментировали визит Старовойта в НАО

Из федерального бюджета будет профинансирована реконструкция аэропорта Нарьян-Мара.

В ходе визита министра транспорта Романа Старовойта в Ненецкий автономный округ было заявлено о старте реализации нескольких логистических проектов. Кк пишет Telegram-канал "Мейстер", из федерального бюджета будет профинансирована реконструкция аэропорта Нарьян-Мара. Обновление аэропортовой инфраструктуры необходимо для поддержки функционирования Северного морского пути. Также будут начаты проектные работы для последующего строительства моста через реку Куя и выделены субсидии для межрегионального пассажирского авиасообщения. Благодаря всему этому, регион получит новые возможности для снабжения всем необходимым круглый год, уточняют эксперты.

Авторы поста подчеркнули, что в Нарьян-Маре расположены многие структуры, обеспечивающие безопасность на Севморпути. Например, для этого здесь базируются ориентированные на решение этих задач подразделения МЧС и некоторые военные силы. Для выполнения этой работы нужен аэропорт со взлетной полосой без дефектов, а их за почти полвека эксплуатации накопилось множество.

Итогом обсуждения этой темы между губернатором НАО Юрием Бездудным и профильным федеральным министром стало утверждение планов по реконструкции аэродрома. 90% необходимых средств будут выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы, а еще 10% - даст Нарьян-Марский объединенный авиаотряд. Он же выступит и концессионером при осуществлении модернизации. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали запуск нового грузового маршрута из Китая в Петербург.

Фото: mintrans.gov.ru