Эксперты прокомментировали запуск нового грузового маршрута из Китая в Петербург

Речь идет не только о возможности получения крупных партий, но и о прямой доставке сборных грузов.

Российские транспортные компании заявили о запуске нового логистического маршрута по Северному морскому пути. Товары из Китая теперь будут доставляться морем прямо в порт Петербурга. Как уточили эксперты Telegram-канала "Мейстер", речь идет не только о возможности получения крупных партий, но и о прямой доставке сборных грузов. Скорость доставки, как ожидается, сократится с 25 до 10 суток.

Авторы поста заметили, что получившийся маршрут далеко не единственный из уже эксплуатируемых логистических схем. Большое количество грузов по тому же Севморпути доставляются из китайских портов и обратно через порт Архангельска. Также эксперты считают, что не стоит сбрасывать со счетов и сухопутный вариант – по транссибирской магистрали. Большинство сборных грузов из Китая до последнего времени приходилось именно на железную дорогу, которая новому варианту значительно проигрывает в скорости.

Бизнес знает, что от объявления на высоком государственном уровне, к примеру, "поворота экономики на восток", до реально работающих схем может пройти значительное время. Такой реальный поворот сегодня и делают частные логисты. Важно, что регионы северо-запада России, раньше ориентировавшиеся в построении своей экономики на "близость к Европе", таким образом способны реально развернуться к нашим восточным соседям. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Шойгу встретился с новым президентом Ирана.

Фото: pr.dellin.ru