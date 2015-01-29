Новый грузовой маршрут запустили из Китая в Петербург по СПМ

Согласно статистическим данным, более 70% всех перевозок на азиатском направлении приходится на импорт из Китая за первое полугодие 2024 года.

Крупнейший логистический оператор России "Деловые линии" запустил новый маршрут для перевозки грузов из Китая в Петербург.

Согласно информации, предоставленной изданием "РБК Петербург", товары из КНР теперь доставляются в порт Северной столицы через Северный Ледовитый океан, минуя задержки на Транссибирской магистрали. Благодаря этому время доставки сократилось на десять дней и составляет всего 25 дней.

Согласно статистическим данным, более 70% всех перевозок на азиатском направлении приходится на импорт из Китая за первое полугодие 2024 года. Более 60% всех поставок направляются в европейскую часть России. Чаще всего это запчасти, промышленное и электрооборудование.

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Фото: pr.dellin.ru