Стали известны кураторы секций Петербургского международного форума объединённых культур

В ходе форума будут рассмотрены текущие тренды и ключевые направления развития культурной среды, включая аспекты культурного суверенитета и глобализации, в рамках 10 тематических секций.

В РФ был опубликован перечень кураторов десяти секций юбилейного X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. С 12 по 14 сентября город на Неве станет местом для обсуждения ключевой темы года: "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

Председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов возглавит секцию под названием "Деловая культура". Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов курирует направление "Искусственный интеллект в сфере культуры и национальная самобытность". Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский ответит за тему "Право на культурное наследие в многополярном мире".

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина будет курировать секцию "Культурное наследие: традиции и современность".

Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов и руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков возглавят направление "Театры". В секции "Кино" примут участие председатель совета директоров "Ленфильм" Федор Бондарчук и исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.

Также Михаил Пиотровский будет заниматься кураторством за "Музеи", а Эдгард Запашный — за "Цирк". Первый заместитель гендиректора ИТАР ТАСС Михаил Гусман возглавит секцию "Медийная культура". Ольга Хомова и Денис Мацуев выступят кураторами "Музыкальной культуры".

Председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова отметила, что культура является универсальным языком, связывающим людей. В ходе форума будут рассмотрены текущие тренды и ключевые направления развития культурной среды, включая аспекты культурного суверенитета и глобализации, в рамках 10 тематических секций с назначенными кураторами.

Ранее мы сообщили о том, что КНР и Куба подтвердили участие в Международном форуме объединенных культур в Петербурге.

Фото: Telegram / Правительство России