Законопроект о кадетском образовании прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга

За законопроект проголосовали 37 депутатов.

Депутаты Петербурга большинством голосов окончательно утвердили законопроект о кадетском образовании, он прошел третье чтение. Заседание проходит 14 апреля в Мариинском дворце.

Под кадетским образованием понимается процесс обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами. Цель образования — подготовить обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества. Законопроект содержит положения о лицензировании обучения, разработке методических рекомендаций, материально-технической базе, оплате труда педагогов, установлении правил приема кадетов, финансовом обеспечении.

Автором инициативы стал депутат Константин Чебыкин. Законопроект активно поддерживал спикер Вячеслав Макаров. На прошлом заседании ЗакСа он выступил с речью о важности кадетского образования и вспомнил о Владимире Путине.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб