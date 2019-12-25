В Петербурге определили полномочия и задачи детского омбудсмена

Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении законопроект о детском омбудсмене на заседании 9-го июня.
В документе прописывается, кто может стать уполномоченным по правам ребенка в Петербурге, какие основные задачи перед ним стоят, как он избирается, как проводит личный прием граждан и так далее. Омбудсменом должен быть человек не младше 30 лет с высшим образованием, опытом работы по реализации и защите прав и законных интересов детей и безупречной репутацией.
Ранее на заседании депутаты поддержали обращение, в котором они просят расширить границы Петербурга.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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