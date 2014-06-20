Власти Петербурга просят расширить границы города

К Валентине Матвиенко обратились депутаты ЗакСа и губернатор Петербурга.

Депутаты ЗакСа обратились к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой включить в границы Петербурга несколько искусственных земельных участков. Обращение утвердили на заседании в Мариинском дворце 9-го июня.

Со стороны заявителей также выступил губернатор Александр Беглов. Речь идет об участке №21 в районе западной части Крестовского острове, участке в юго-западной части Невской губы и в Петродворцовом районе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на намывных территориях Васильевского острова появится новая развязка с ЗСД.

Фото: Piter.TV