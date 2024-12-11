Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге рассказала о современных детях

Современные дети обладают большими возможностями, но им нужна простота и скорость достижения целей.

Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, поделилась с "Петербургским дневником" своими наблюдениями о современных детях. Она подчеркнула, что её часто спрашивают о том, каким является современный ребёнок и чем он отличается от своих предшественников, которые взрослели 10-15 лет назад. Вопросы, касающиеся проблем, с которыми сталкиваются современные дети, возникают ежедневно у неё и сотрудников её аппарата. Митянина убеждена, что детство изменилось, став иным. Основываясь на общении с родителями, а также мнениях психологов, социологов, педагогов и других специалистов, она утверждает, что произошли значительные перемены в образе жизни, интересах и потребностях сегодняшних детей.

Она подчёркивает, что дети отражают современную реальность, реагируя на окружающий мир своим поведением и чувствами. Современный подросток представляет собой вызов для взрослых, стремясь к самостоятельности и независимости, свободно выражает свое мнение и проявляет индивидуальность. Его привлекают виды деятельности, о которых старшее поколение даже не догадывалось. Вместе с тем, для подростков характерны ориентация на ровесников, эмоциональная нестабильность и стремление к самоутверждению.

Современные дети обладают большими возможностями, но им нужна простота и скорость достижения целей. Они хотят получать всё немедленно, избегая лишних усилий. Именно в этом заключается одна из основных проблем. Пандемия показала, что современным детям нужно заново учиться взаимодействовать друг с другом, так как основное их общение происходит в интернете. Виртуальные образы зачастую отличаются от реальности, и именно это несоответствие вызывает сложности. Проблемы, с которыми сталкиваются дети, нередко связаны не только с нарушением их прав, но и с недостатком ресурсов или поддержки со стороны взрослых. Если ребёнок находится в благоприятной социальной и психологической обстановке, он способен справиться с трудностями. Однако, если в его жизни уже случались стрессовые ситуации, с которыми он не справлялся, опасности могут возникнуть везде — в школе, в интернете и даже дома. Психологи замечают, что из-за информационного давления растёт число детей, нуждающихся в консультации специалиста. В следующем материале Митянина планирует рассмотреть причины, по которым ребёнку может понадобиться помощь психолога, и наиболее частые проблемы, с которыми дети и их родители обращаются за поддержкой.

Фото: предоставлено аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге