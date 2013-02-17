В Госдуме приняли закон о внесудебной блокировке сайтов с услугами по нелегальной миграции

Основанием для блокировки будут решения Генпрокурора или его заместителей.

Накануне в Государственной Думе во время пленарного заседания во втором и третьем чтениях был принят законопроект, согласно которому в Прокуратуре смогут выносить решения о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции в досудебном порядке. Соответствующая информация была размещена на странице законопроекта.

Основанием для действий Роскомнадзора в отношении нелегальных интернет-ресурсов может стать либо решение Генерального прокурора РФ, либо же его заместителей по факту обнаружения нарушающей закон информации.

Далее законопроект должны будут рассмотреть и обсудить в Совете Федерации. Это один из законов, которые приняли в Думе в рамках проведения модернизации миграционного законодательства.

Ранее мы рассказывали, что в Курской области была раскрыта преступная схема с оформлением фиктивного отцовства для легализации мигрантов.

Фото: Государственная Дума РФ