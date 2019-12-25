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Несколько услуг по аренде участка в Петербурге теперь можно получить онлайн
Сегодня, 12:16
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Несколько услуг по аренде участка в Петербурге теперь можно получить онлайн

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В КИО назвали даты старта приема заявлений.

Комитет имущественных отношений начинает прием заявок на заключение договора аренды и городского участка и на размещение НТО без аукционов. Подать заявление можно будет онлайн с помощью портала Госуслуг.

По первой услуге заявления на портале будут приниматься с 10:00 28 июля, по второй — с 10:00 5 июля. Заключить договор на размещение нестационарного объекта без проведения торгов можно, в том числе, для объектов по ремонту обуви или продажи прессы.

Ране Piter.tv сообщил о том, что штрафы по договорам аренды городского имущества не будут начисляться до конца года. 

Фото: комитет имущественных отношений

Теги: аренда, госуслуги, земельный участок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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