Несколько услуг по аренде участка в Петербурге теперь можно получить онлайн

В КИО назвали даты старта приема заявлений.

Комитет имущественных отношений начинает прием заявок на заключение договора аренды и городского участка и на размещение НТО без аукционов. Подать заявление можно будет онлайн с помощью портала Госуслуг.

По первой услуге заявления на портале будут приниматься с 10:00 28 июля, по второй — с 10:00 5 июля. Заключить договор на размещение нестационарного объекта без проведения торгов можно, в том числе, для объектов по ремонту обуви или продажи прессы.

Ране Piter.tv сообщил о том, что штрафы по договорам аренды городского имущества не будут начисляться до конца года.

Фото: комитет имущественных отношений