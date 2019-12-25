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Штрафы по договорам аренды городского имущества не будут начисляться до конца года
Сегодня, 13:58
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Штрафы по договорам аренды городского имущества не будут начисляться до конца года

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Смягченные правила действуют с 1 марта.

Смольный решил поддержать арендаторов городской недвижимости. Комитет имущественных отношений не будет применять штрафные санкции за нарушение условий договоров, не связанных с неисполнением обязательств по оплате аренды. 

Санкции, в том числе пени, не будут применяться в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года. КИО уже издал соответствующее распоряжение. 

Меры поддержки направлены на предпринимателей, которые арендуют объекты нежилого фонда и земельные участки. Также действие распоряжение распространяется на договоры на размещение НТО, инвестиционные договоры и договоры аренды участков на инвестиционных условиях, а также иные договоры, обладающие признаком инвестиционных. Они должны быть заключены с ведомством. 

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Петербурга отменили арендаторам городской недвижимости пени за просрочку платежей. 

Фото: Piter.tv

Теги: аренда, пени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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