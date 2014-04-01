Власти Петербурга отменили арендаторам городской недвижимости пени за просрочку платежей

В администрации Петербурга рассказали, на какие договоры распространяются меры поддержки.

В Смольном решили не начислять пени за просрочку платежей по договорам аренды городского имущества. Мера будет действовать до конца 2022 года.

Таким образом власти решили поддержать бизнес в условиях санкций. По мнению губернатора Александра Беглова, мера позволит стабилизировать положение предпринимателей, прежде всего — в малом и среднем бизнесе.

Арендаторы получат "передышку" для решения финансовых проблем и возможность сохранить бизнес и рабочие места. Александр Беглов.

С 1 марта пени не начисляются. Мера поддержки будет распространяться на договоры аренды объектов нежилого фонда и земельные участки, договоры на размещение нестационарных торговых объектов, инвестиционные договоры и договоры аренды участков на инвестиционных условиях. Также это коснется иных договоров, которые обладают признаками инвестиционных, и были заключены с комитетом имущественных отношений.

Ранее стало известно о том, что правительство расширит поддержку бизнеса, работающего с госзакупками.

Фото: Piter.tv