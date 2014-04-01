  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга отменили арендаторам городской недвижимости пени за просрочку платежей
Сегодня, 14:35
121
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Власти Петербурга отменили арендаторам городской недвижимости пени за просрочку платежей

0 0

В администрации Петербурга рассказали, на какие договоры распространяются меры поддержки.

В Смольном решили не начислять пени за просрочку платежей по договорам аренды городского имущества. Мера будет действовать до конца 2022 года. 

Таким образом власти решили поддержать бизнес в условиях санкций. По мнению губернатора Александра Беглова, мера позволит стабилизировать положение предпринимателей, прежде всего — в малом и среднем бизнесе.

Арендаторы получат "передышку" для решения финансовых проблем и возможность сохранить бизнес и рабочие места.

Александр Беглов.

С 1 марта пени не начисляются. Мера поддержки будет распространяться на договоры аренды объектов нежилого фонда и земельные участки, договоры на размещение нестационарных торговых объектов, инвестиционные договоры и договоры аренды участков на инвестиционных условиях. Также это коснется иных договоров, которые обладают признаками инвестиционных, и были заключены с комитетом имущественных отношений. 

Ранее стало известно о том, что правительство расширит поддержку бизнеса, работающего с госзакупками. 

Фото: Piter.tv

Теги: аренда, меры поддержки, пени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии