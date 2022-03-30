Правительство расширит поддержку бизнеса, работающего с госзакупками

Кабмин рассказал, что аналогичные меры рекомендованы и в регионах.

Российское правительство расширит поддержку отечественного бизнеса, работающего с государственными закупками. Соответствующей информацией по антикризисным мерам с членами кабинета министров поделился премьер Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что предприниматели получат возможность быстрее получить оборотные средства по имеющимся контрактам, заключенным в 2022 году

В таком случае бизнес сможет получить сразу больше средств, а государство обеспечит максимальный контроль за этими ресурсами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также власти страны повышают объем авансирования предприятия до 50% от суммы общего платежа. Условием для такой меры поддержки станет отправка средств без казначейского сопровождения. Авансирование бизнеса станет возможно в пределах от 50 до 90%, но также в том случае, если денежные средства идут вместе с казначейским сопровождением.

Региональным властям кабинетом министров рекомендовано применять аналогичные положения для имеющихся контрактов, финансируемых из их собственных бюджетов.

Правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.

Фото и видео: Правительство России